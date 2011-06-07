Создание модуля для джумла 1.5

Нужно создать модуль к CMS Joomla 1.5 по рассылке приглашений для регистрации на сайте.

Его основные функции:

1. Для зарегестрированного пользователя должна быть форма, где пользователь выбирает с какого аккаунта приглашает своих друзей: Вконтакте, FaceBook, Gmail, Yahoo, Mail.ru (мой мир) и тд. Т.е. это либо эккаунты почтовых ящиков, либо сбор емейлов с социальных сетей.

2. Далее вводит логин и пароль или же через API авторизация на сайте и предоставление доступа (на Facebook'е это реализовано, типа регистрации на сторонних сайтах через него)

3. После сбора с аккаунта всех адресов вывод списка его с выбором кому отправлять приглашение, а когму нет (галочки).

4. Рассылка сообщений с уникальным идентификатором для пользователя и с моим текстом.

5. После как ДРУГ получит письмо, там будет ссылка, по которой он должен будет отправлен на форму регистрации на сайте.

6. И обязательно нужна статистика кто кого пригласил и сколько пригласил.