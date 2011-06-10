Алфавит для dle 9,2

Веб-программированиеЗавершен2 заявки125 просмотров
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Необходимо доделать модуль вывода новостей в алфавитном порядке.

В данный момент существуют моды которые сортируют вывод новостей по 1 букве названия.

Задача дописать мод чтобы сортировка производилась по всем буквам названия согласно алфавита

13 лет назад
non-stop
Stop Non 
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
gontaras
Тарас 
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
18 отзывов
13 лет назад
$20
1 день
Работа сделана оперативно и качественно. Будем сотрудничать и дальше
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