Автоматизация API Google AdWords

Требуется web-программист или команда для написание програмного кода. ............ •Имеется уже готовая верстка, блочная, по стандарту W3C, проверенная валидатором по стандарту strict.dtd •Весь интерактив в виде JavaScript / Jquery уже присутствует ............ Требования к кандидату или команде: • портфолио; • отзывы, ...
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Создание веб приложения (php, mysql) по автоматизации работы с контекстной рекламой с помощью API Google AdWords.
Концепция ТЗ в прилож. файле.
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