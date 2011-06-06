Интеграция с соц. сетями джумла

Друзья вебмастеры! Поступила задача от клиента "интегрировать его сайт с соц сетями"

Думаю сам клиент до конца не понимает что же он хочет:)

В любом случае если имеете в этом опыт, напишите что за работы будут проведены, срок и стоимость. После общения с клиентом утверждение одного из исполнителей. Интересует хороший результат - (клиент надеется что это сделает сайт более приветливым для пользователя и соответственно популярным)