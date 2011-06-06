Создать 2 плеера на сайт Wordpress

Плеер #1

Нужно написать flash player для радио

Плеер получает на вход аудио поток

Необходимые кнопки, по порядку:

play/pause

переключение каналов (1, 2)

скачать m3u файл (1, 2)

громкость

соотношение сторон примерно 8:1

Два канала - это два разных потока. Для каждого из них будет отдельный m3u файл

В дизайне нужно обыграть понятия "Торт" и "Радио", возможно еще игровую тематику.

Плеер #2

Набор кнопок тот же, только дизайн без тортиков. Красивый и простой плеер, который предназначен для встраивания на сайты партнеров.