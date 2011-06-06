Довести до ума модули на сайте.

Добрый день!

Есть сайт youcapital.ru . В нем надо привести в порядок несколько модулей - http://youcapital.ru/?do=course - курсы валют, http://youcapital.ru/?do=firms_cat&category=companyfo - брокеры форекс и конкурсы форекс

От вас - цена и сроки.