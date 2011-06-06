Довести до ума модули на сайте.

$50
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка173 просмотра
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Добрый день!

Есть сайт youcapital.ru . В нем надо привести в порядок несколько модулей - http://youcapital.ru/?do=course - курсы валют, http://youcapital.ru/?do=firms_cat&category=companyfo - брокеры форекс и конкурсы форекс

От вас - цена и сроки.

13 лет назад
Briko
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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