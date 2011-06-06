Переписать запрос к бд php+mysql

Есть cms phpfox есть проблема! есть функция которая должна выводить видео! но она это делает не правильно, т.е. есть допустим два видео с одинаковыми названиями, но разными юзерами(загрузившими). так вот функция выводит каждый раз одно и то же видео, которое ближе лежит!)) значит в запросе не учитывается айди юзера. Запрос написан замысловато с соответвии с данной цмс!) нужно решить проблему!