Переписать запрос к бд php+mysql

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки188 просмотров
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Есть cms phpfox есть проблема! есть функция которая должна выводить видео! но она это делает не правильно, т.е. есть допустим два видео с одинаковыми названиями, но разными юзерами(загрузившими). так вот функция выводит каждый раз одно и то же видео, которое ближе лежит!)) значит в запросе не учитывается айди юзера. Запрос написан замысловато с соответвии с данной цмс!) нужно решить проблему!

PHPMySQL
13 лет назад
BrndCrte
47 летИзраиль
15 лет в сервисе
Был
5 дней назад
Выбранный исполнитель
andrvm
47 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$10
1 день
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