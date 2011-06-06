Нужна консультация по скриптам Интернет-магазина

Требуется консультация по разработке Интернет-магазина.

Интересуют готовые(как опенсорсные, так и платные) решения (OpenCart, Shop-Script, PHPShop и.т.д.)

Есть ТЗ, которое пока в стадии утверждения заказчиком, но уже сейчас нужен совет по выбору того или иного решения и примерный бюджет на разработку (при наличии готовой верстки)

Само собой после консультации будет необходима установка и адаптация скриптов под задачи, описанные в ТЗ

Почта: [email protected]