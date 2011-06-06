Нужна консультация по скриптам Интернет-магазина

Есть скаченный шаблон сайта на флеше. Требуется руссифицировать swf файл (внедрить кириллицу)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется консультация по разработке Интернет-магазина.
Интересуют готовые(как опенсорсные, так и платные) решения (OpenCart, Shop-Script, PHPShop и.т.д.)
Есть ТЗ, которое пока в стадии утверждения заказчиком, но уже сейчас нужен совет по выбору того или иного решения и примерный бюджет на разработку (при наличии готовой верстки)
Само собой после консультации будет необходима установка и адаптация скриптов под задачи, описанные в ТЗ
Почта: [email protected]
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