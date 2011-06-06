Доработать функционал отправки уведомления

$70
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка183 просмотра
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Расширить и дописать класс отправки email

Кмс на php, mysql

1. Исправить все ошибки в файле inc/class.payment.php

(Теряются данные при оформлении заказа, проверить работоспособность

всех функций)

- изучить систему email уведомлений и шаблонов к ним (inc/class.payment.php) ;

- проверить наличие и исправить ошибки дезенда в (inc/class.payment.php) ;

наиболее частая - теряется global $db;

Сроки: 3 дня на исполнение + 2 дня для заказчика на проверку работоспособности

Жду сыерьезных предложений от исполнителей.

13 лет назад
bz101
42 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
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