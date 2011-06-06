Нужны периодические консультации по 1C-Bitrix

$10
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки128 просмотров
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Мы готовы оплачивать по 10$ за одну консультацию по CMS 1С-Bitrix

Есть несколько сайтов - периодически требуются консультации по ним..

Исполнитель должен хорошо разбираться в PHP и CMS 1С-Bitrix

Вопросы несложные но периодически требуют включения логики... Если будет получаться так что консультация переходит в этап доработки - то будем оговаривать такие моменты отдельно. Такое иногда случается - обычно платили 20$ в час... такие доработки обычно реализовывались за 1-1,5 часа.

Просьба показать ваши работы/наработки относящиеся к 1С-Bitrix.

Пример текущей консультации для интернет-магазина:

Как определить в шаблоне футера оформления заказа

на каком шаге находится пользователь? (потому что там один футер на оба шага)

Какой параметр показывает на какой странице мы находимся, потому что один шаблон футера соответствует корзине и доставке/оплате."

Из тз понятно что: исполнитель должен зайти на сайт, найти шаблон отвечающий за оформления заказа, изучить код и ответить на поставленный вопрос. Думаю у специалиста это замет до получаса времени а может и быстрее, но мы не ставим скроки пол часа и тп. если Вы заняты и сможете освободится скажем через несколько часов и сделать то это нормально

13 лет назад
alexum-name
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
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