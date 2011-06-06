Создание модуля с котировками

Привести в порядок каталог на сайте http://hss.gid-media.by/?page_id=4 в частности, сделать чтобы, описание, цены, названия и тд выводились во все товарах одинаково. Сайт работает на wp, установлен WP e-Commerce.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день. По данному проекту можно участвовать как в дизайне так и в программировании отдельно, но лучше в комплексе.
Необходимо создать модуль где будут тянуться котировки с сайта (другого) и возможность их заказать.
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