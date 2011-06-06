Создание модуля с котировками

$1000
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки147 просмотров
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Добрый день. По данному проекту можно участвовать как в дизайне так и в программировании отдельно, но лучше в комплексе.

Необходимо создать модуль где будут тянуться котировки с сайта (другого) и возможность их заказать.

13 лет назад
webcit
44 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
10 отзывов