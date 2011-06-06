Создать сайт-справочник с Falsh картой города

Здравствуйте фрилансеры!

Нужны web-програмисты для создания сайта справочника, нужен максимольно приближенный вариант к сайту yell.ru/

Там используются карты городов от гугла, нужно сделать карту на Flash. Саму карту предоставлю, нужно сделать движек сайта и движек карты. Всё это совместить.

Прикрепил файл с ТЗ, в нём я опираюсь на yell.ru

Указано примерно 80%, остальные 20% это уточнения к тому что уже написано – наверняка что-нибудь упустил.

CMS нужно написать с нуля, но если под мои требования измените что-нибудь из уже готовых CMS тоже хорошо. Нужна железно работающая платформа, с удобной админкой.

Сотруждничество с выбранным фрилансером будет долговременным. Нужна будет постоянная модернизация сайта.

Прошу заинтересовавшихся фрилансеров указывать ссылки на портфолио с подобными проектами. Обязательно укажите скайп, все переговоры будут вестись в нем.

Мои контакты:

icq: 566995100

skype: tiraska-kiker

[email protected]