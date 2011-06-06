Руссификация flash сайта

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок185 просмотров
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Есть скаченный шаблон сайта на флеше. Требуется руссифицировать swf файл (внедрить кириллицу)

13 лет назад
IT-manager
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад