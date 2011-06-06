Прикрутить на фрейм "лайк" Вконтакте

Нужно вставить в приложение кнопку "Мне нравится" Вконтакте, так чтобы при ее нажатии в новости транслировалась ссылка на это приложение, а не на сайт, на котором находится сам фрейм.

Если просто вставить код кнопки в код фрейма, то в новостях контакта идет ссылка на http:// должна идти на приложение Вконтакте.

Насколько возможно такое сделать?