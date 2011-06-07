Форма обратной связи

$5
Веб-программированиеЗавершен5 заявок437 просмотров
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Нужно:

1. форма обратной связи ( название полей, че и как - раскажу )

пользователь заполняет поля - форма уходит мне на мыло

может чуток поколдовать с ее внешним видом

2. вставить ее в html страничку

все

13 лет назад
myartlife
Максим 
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Sappac
NaN летУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$5
2 дня
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