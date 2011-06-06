Верстка по макету

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок179 просмотров
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Есть скрипт по проверке авиабилетов, в простецком дизайне.

Требуется сменить внешний вид на нескольких страницах:

- страница ввода запроса пользователем - куда, когда, откуда

- страница выдачи результата

- странца ввода персональной информации

- страница подтверждения заказа

Дизайн-макет есть. Нужен исполнитель способный к качественной верстке.

13 лет назад
edub
Илья 
40 летКитай
15 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад