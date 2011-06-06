Доработка сайтов на php (php, Joomla, Wordpress)

Разыскивается стабильный опытный программист для регулярной работы по доработке существующих и разработке новых сайтов на основе Joomla, Wordpress, Bitrix, а также кастомных php-скриптах.

Можно рассматривать, как постоянную частичную или полную занятость.

Обращаться лучше всего на email|google-talk: [email protected]

или по icq: 293656890