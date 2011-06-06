Доработка сайтов на php (php, Joomla, Wordpress)

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок226 просмотров
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Разыскивается стабильный опытный программист для регулярной работы по доработке существующих и разработке новых сайтов на основе Joomla, Wordpress, Bitrix, а также кастомных php-скриптах.

Можно рассматривать, как постоянную частичную или полную занятость.

Обращаться лучше всего на email|google-talk: [email protected]

или по icq: 293656890

PHPWordPressJoomla
12 лет назад
Stable100
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 дней назад