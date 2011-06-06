Доработка модуля Dle

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки162 просмотра
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Был заказан модуль, который был выполнен на отлично. Затем были заказаны дополнительные моменты по модулю, которые были выполнены с ошибками, а исполнитель пропал.

Необходимо исправить эти недоработки.

ТЗ готово.

13 лет назад
ramambarum
Владимир 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад