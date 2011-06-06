Поправить движок Joomla

Разыскивается стабильный опытный программист для регулярной работы по доработке существующих и разработке новых сайтов на основе Joomla, Wordpress, Bitrix, а также кастомных php-скриптах. Можно рассматривать, как постоянную частичную или полную занятость. Обращаться лучше всего на email|google-talk: [email protected] или ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется самописные компоненты встроенные на Joomla,требуется немного поправить функционал.
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