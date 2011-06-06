Поправить движок Joomla

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок162 просмотра
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Имеется самописные компоненты встроенные на Joomla,требуется немного поправить функционал.

Joomla
13 лет назад
yanatrap
Юлия 
57 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
10 отзывов(-1)