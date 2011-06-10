Установить капчу, 1 элемент jqery

Добрый вечер !

Есть скрипт http://tna.packer.kz/add.php

(Приложение)

Необходимо установить капчу. + Сейчас выводится список категорий и подкатегорий в 1 селекте. А нужно чтобы сначала в 1 селекте выбиралась категория. После этого во второй селект должны подгружатся подкатегории. Без перезагрузки страницы.

Также нужно будет добавить проверки на заполнение полей.

Обязательные поля:

1 Город

2 Brand

3 Модель

4 Телефон

5 Цена

Задание очень срочное.