Доработать новый функционал, ModX

$1000
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки137 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Написать систему отзывов и войну брендов согласно ТЗ. Сверстанный дизайн есть, есть работающий на ModX Evo сайт по адресу click.legendary.org.ua.

Сроки сжатые, приступить готовы сразу после обсуждения нюансов с исполнителями.

Техническое задание и превью дизайна (верстку которого мы предоставляем) по ссылкам:

http://st.free-lance.ru/projects/upload/f_4de8f2bbc0411.doc

http://st.free-lance.ru/projects/upload/f_4de8f2bbc2b21.zip

MODX
13 лет назад
_legendary_
Аккаунт 
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва
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