Доработать новый функционал, ModX

Нужно настроить движок, сделать систему баллов, возможность заливать видео лекции. Научить, как правильно создавать тесты, лекции. Глобальный учет баллов каждого студента.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Написать систему отзывов и войну брендов согласно ТЗ. Сверстанный дизайн есть, есть работающий на ModX Evo сайт по адресу click.legendary.org.ua.
Сроки сжатые, приступить готовы сразу после обсуждения нюансов с исполнителями.
Техническое задание и превью дизайна (верстку которого мы предоставляем) по ссылкам:
http://st.free-lance.ru/projects/upload/f_4de8f2bbc0411.doc
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