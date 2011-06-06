Верстка под SIMPLA (smarty)

Разыскивается стабильный опытный программист для регулярной работы по доработке существующих и разработке новых сайтов на основе Joomla, Wordpress, Bitrix, а также кастомных php-скриптах. Можно рассматривать, как постоянную частичную или полную занятость. Обращаться лучше всего на email|google-talk: [email protected] или ...
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Верстка практически полностью готова, все основные страницы сделаны и натянуты. Не доделаны детали.
В самом дизайне произошли незначительные косметические изменения. Надо их учесть и все доделать.
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