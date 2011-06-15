Защита форума

Веб-программированиеЗавершен4 заявки143 просмотра
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Форум http://forum.fishing-tula.ru/index.php постоянно наполняется спам сообщениями в день порядка 5-10 сообщений, приходится постоянно его чистить, видимо что-то с защитой от спам работов, необходимо разобраться и наладить работу форума.

13 лет назад
fishing-tula
Михаил 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
MasterJedi
Вадим 
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$15
1 день
Доволен оперативно выполненной работой по установке капчи на форум. Рекомендую к сотрудничеству.
Очень доволен сотрудничеством с Михаилом. Четкое задание, отличные условия работы - предоставил все необходимые данные. Вместе обсудили и выбрали наиболее понравившийся вариант. Оплата мгновенная. Что ж сказать - побольше бы таких заказчиков. Всегда готов к дальнейшему сотрудничеству!
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