Программирование сайта (Сервис микроблогов)

Требуется web-программист или команда для написание програмного кода.

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•Имеется уже готовая верстка, блочная, по стандарту W3C, проверенная валидатором по стандарту strict.dtd

•Весь интерактив в виде JavaScript / Jquery уже присутствует

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Требования к кандидату или команде:

• портфолио;

• отзывы, репутация;

• MySQL, Ajax и JavaScript;

• объектно ориентированный подход;

• oптимизация запросов;

• отличное знание Framework (желательно);

• знание MVC;

• опыт работы (создания) больших высоконагруженных сайтов;

• быть постоянно на связи;

• имение опыта работы спопулярными социальными сетями (Российскими, зарубежными);

• Google Map;

• написание чистого, правильного код;

• четкие сроки;

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• Если нет портфолио или достаточного количества отзывов то пишите почему нужно выбрать именно вас

• На каком языке смогли бы написать программную часть (Если несколько, перечисляем)

• На каком движке собираетесь или смогли бы осуществить проект

1. самопистный специально под данный сайт (будут ли использованы шаблоны для отделения прикладной логики и данных от представления)

2. свой собственный (менее желательно)

3. на основе Framework (указать название)

• когда можите приступить и какие сроки на выполнение

•Предпочтение отдается разработчикам, использующим популярные opensource фреймворки

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Бюджет – предположительный, обсуждаемый

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Пустые заявки - оставляете для себя, не буду смотреть и рассматривать!

По поводу оплаты возможно проведения через сайт (заключения договора)

По вопросам функционала и других личных смело пишите в личку, предложения ниже сюда.

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Внимание! Для тех кто не смог прочитать текст выше, наполнение, дизайн и т.д не предлагать. Интересует только программирование.

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