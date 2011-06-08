Программирование сайта (Сервис микроблогов)

Здравствуйте, уважаемые Господа Фрилансеры! Необходимо сделать корпоративный сайт для юридической компании на 1С:Битрикс-эксперт. Подробное ТЗ при дальнейшей переписке. Заявку на дизайн мы уже разместили. Ждем предложений. С уважением Юлия.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется web-программист или команда для написание програмного кода.
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•Имеется уже готовая верстка, блочная, по стандарту W3C, проверенная валидатором по стандарту strict.dtd
•Весь интерактив в виде JavaScript / Jquery уже присутствует
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Требования к кандидату или команде:
• портфолио;
• отзывы, репутация;
• MySQL, Ajax и JavaScript;
• объектно ориентированный подход;
• oптимизация запросов;
• отличное знание Framework (желательно);
• знание MVC;
• опыт работы (создания) больших высоконагруженных сайтов;
• быть постоянно на связи;
• имение опыта работы спопулярными социальными сетями (Российскими, зарубежными);
• Google Map;
• написание чистого, правильного код;
• четкие сроки;
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• Если нет портфолио или достаточного количества отзывов то пишите почему нужно выбрать именно вас
• На каком языке смогли бы написать программную часть (Если несколько, перечисляем)
• На каком движке собираетесь или смогли бы осуществить проект
1. самопистный специально под данный сайт (будут ли использованы шаблоны для отделения прикладной логики и данных от представления)
2. свой собственный (менее желательно)
3. на основе Framework (указать название)
• когда можите приступить и какие сроки на выполнение
•Предпочтение отдается разработчикам, использующим популярные opensource фреймворки
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Бюджет – предположительный, обсуждаемый
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Пустые заявки - оставляете для себя, не буду смотреть и рассматривать!
По поводу оплаты возможно проведения через сайт (заключения договора)
По вопросам функционала и других личных смело пишите в личку, предложения ниже сюда.
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Внимание! Для тех кто не смог прочитать текст выше, наполнение, дизайн и т.д не предлагать. Интересует только программирование.
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