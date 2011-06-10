Галерея

Веб-программированиеЗавершен2 заявки294 просмотра
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Нужно реализовать галерею как http://www.foxtons.co.uk/search?property_id=734770&search_form=map&search_type=SS&submit_type=search и просмотр фото аналогичен http://www.foxtons.co.uk/search?photo_page=13&property_id=734770&resource=photo&search_form=map&search_type=SS&submit_type=search с вставкой на сайт.

Реализация на JQuery

13 лет назад
viktor007
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
vovikov84
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$30
1 день
Я давно на фрилансе, не только на этом сайте не люблю оставлять отзывы но Владимир заслуживает на это- ответственность, всегда на связи, делает без ошибок, пишет комментарии, что важно. Мало исполнителей с которыми хотелось бы работать всегда, он один из них! Рекомендую!
Четкие задания, своевременная оплата, с Виктором всегда приятно работать.