Я давно на фрилансе, не только на этом сайте не люблю оставлять отзывы но Владимир заслуживает на это- ответственность, всегда на связи, делает без ошибок, пишет комментарии, что важно. Мало исполнителей с которыми хотелось бы работать всегда, он один из них! Рекомендую!