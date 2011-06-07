Скрипт для Xedant Human Emulator

Вот как должно быть в жумле на стрнице продукта: http://www.ecwid.com/demo-frontend.html#ecwid:category=3003&mode=product&product=4064 имеется ввиду требется функционал выбора опций у компонента который сечас только штуки может добавлять. (ссылка на еквид не проплачена, не является рекламой, а просто самый наглядный пример)