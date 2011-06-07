Доработать форму

$80
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок222 просмотра
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Имеется форма из 7-ми шагов (Javascript), на каждом шаге данные сохраняются в куки. Нужно доработать форму в соответствии с требованиями.

Подробности и код формы – а вттаче.

Сама форма располагается здесь: vab.ua/ukr/test_form1/

13 лет назад
sergo_p
Сергей 
47 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Vovanada
32 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$60
3 дня
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