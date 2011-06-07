Требуется web-программист или команда для написание програмного кода. ............ •Имеется уже готовая верстка, блочная, по стандарту W3C, проверенная валидатором по стандарту strict.dtd •Весь интерактив в виде JavaScript / Jquery уже присутствует ............ Требования к кандидату или команде: • портфолио; • отзывы, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется форма из 7-ми шагов (Javascript), на каждом шаге данные сохраняются в куки. Нужно доработать форму в соответствии с требованиями.
Подробности и код формы – а вттаче.
Сама форма располагается здесь: vab.ua/ukr/test_form1/
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