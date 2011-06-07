Пхп программирование

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка194 просмотра
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Нужно сделать заказ хостинга вот тут http://dns-skydesign.net/index.php?page=tarify , точнее интеграцию с billmanager (биллинг для ispmanager - панели управления хостингом) http://ru.ispdoc.com/index.php/BILLmanager_API

На сайте уже реализовано по доменам, можно выбрать в поле проверки домен и сделать заказ. Тоже самое нужно сделать с заказом хостинга. Я бы хотел чтобы тарифы выглядели как здесь http://www.imhoster.net/hosting.htm включая фишку с сроком оплаты - двигаешь ползунок и визуально меняется сумма оплаты взависимости от периода. В биллинге такая вохможность есть - для каждого тарифного плана можно задать по периодам стоимость. Все остальное также должно выглядеть – можно просто копировать, дизайн потом поменяю на свой, тексты и все остальное, нужен функционал.

бюджет не знаю, говорите. По доменам такую интеграцию мне сделали за день, файл, который за нее отвечает в сумме 130 строчек кода.

13 лет назад
seorank
Михаил 
41 годУкраина
18 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
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