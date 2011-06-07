Тех. работы для сайта на Joomla

Нужно создать модуль к CMS Joomla 1.5 по рассылке приглашений для регистрации на сайте. Его основные функции: 1. Для зарегестрированного пользователя должна быть форма, где пользователь выбирает с какого аккаунта приглашает своих друзей: Вконтакте, FaceBook, Gmail, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ТЗ для сайта www.autosab.ru
1) Сделать ЧПУ урлы. – www.адрессайта.ru/названиераздела
1 го порядка
Версия Joomla 1.0.15 – не факт что она поддерживает ЧПУ , в случае если нет надо скачать какой нибудь патч (вам виднее)(возможновы предложите обновить версию джумлы)
2) Максимально исправить ошибки хтмл. Подробнее по этой ссылке
http://validator.w3.org/check?uri=http://www.autosab.ru/&charset=(detect+automatically)&doctype=Inline&group=0
По цене предлагайте ваши варианты. Не знаю сколько это стоит
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