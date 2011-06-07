Тех. работы для сайта на Joomla

ТЗ для сайта www.autosab.ru

1) Сделать ЧПУ урлы. – www.адрессайта.ru/названиераздела

1 го порядка

Версия Joomla 1.0.15 – не факт что она поддерживает ЧПУ , в случае если нет надо скачать какой нибудь патч (вам виднее)(возможновы предложите обновить версию джумлы)

2) Максимально исправить ошибки хтмл. Подробнее по этой ссылке

http://validator.w3.org/check?uri=http://www.autosab.ru/&charset=(detect+automatically)&doctype=Inline&group=0

По цене предлагайте ваши варианты. Не знаю сколько это стоит