Тех. работы для сайта на Joomla

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки200 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

ТЗ для сайта www.autosab.ru

1) Сделать ЧПУ урлы. – www.адрессайта.ru/названиераздела

1 го порядка

Версия Joomla 1.0.15 – не факт что она поддерживает ЧПУ , в случае если нет надо скачать какой нибудь патч (вам виднее)(возможновы предложите обновить версию джумлы)

2) Максимально исправить ошибки хтмл. Подробнее по этой ссылке

http://validator.w3.org/check?uri=http://www.autosab.ru/&charset=(detect+automatically)&doctype=Inline&group=0

По цене предлагайте ваши варианты. Не знаю сколько это стоит

Joomla
13 лет назад
joe_cole
Павел 
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
  • Похожие заказы

  • Создание модуля для джумла 1.5

    Нужно создать модуль к CMS Joomla 1.5 по рассылке приглашений для регистрации на сайте. Его основные функции: 1. Для зарегестрированного пользователя должна быть форма, где пользователь выбирает с какого аккаунта приглашает своих друзей: Вконтакте, FaceBook, Gmail, ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработать форму

    $80

    Имеется форма из 7-ми шагов (Javascript), на каждом шаге данные сохраняются в куки. Нужно доработать форму в соответствии с требованиями. Подробности и код формы – а вттаче. Сама форма располагается здесь: vab.ua/ukr/test_form1/

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Алфавит для dle 9,2

    Необходимо доделать модуль вывода новостей в алфавитном порядке. В данный момент существуют моды которые сортируют вывод новостей по 1 букве названия. Задача дописать мод чтобы сортировка производилась по всем буквам названия согласно алфавита

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Сделать 301 редирект

    На сайте движок - DLE 8.5 1. Нужно сделать 301 редирект с http://www.favoritrealty.com.ua/ на http://favoritrealty.com.ua/ 2. Нужно сделать 301 редирект с http://favoritrealty.com.ua/page/1/ на http://favoritrealty.com.ua/ и http://www.favoritrealty.com.ua/page/1/ на http://favoritrealty.com.ua/ 3. Нужно сделать 301 редирект с http://favoritrealty.com.ua/prodazha-domov/page/1/ на http://favoritrealty.com.ua/prodazha-domov/ ( ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Галерея

    Нужно реализовать галерею как http://www.foxtons.co.uk/search?property_id=734770&amp;search_form=map&amp;search_type=SS&amp;submit_type=search и просмотр фото аналогичен http://www.foxtons.co.uk/search?photo_page=13&amp;property_id=734770&amp;resource=photo&amp;search_form=map&amp;search_type=SS&amp;submit_type=search с вставкой на сайт. Реализация на JQuery

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Joomla 1.5+K2Store component модификация

    $1000

    Вот как должно быть в жумле на стрнице продукта: http://www.ecwid.com/demo-frontend.html#ecwid:category=3003&amp;mode=product&amp;product=4064 имеется ввиду требется функционал выбора опций у компонента который сечас только штуки может добавлять. (ссылка на еквид не проплачена, не является рекламой, а просто самый наглядный пример)

    Joomla
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработка VM 1.1.8

    $100

    ТЗ - см. присоединенный файл. Оплата: - только рубли - электронные деньги (Яндекс.Деньги, Вебмани, Киви кошель) - оплата по факту

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад