Изменить настройку виджета Вордпресс

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Виджет "Свежие записи" нужно настроить так, чтобы он наоборот, выводил не последние, а первые записи. Так как он неправильно работает из-за плагина "postMash", т.е. при активном плагине "postMash", выводит первые, а не последние записи.

13 лет назад
mediahit
Илья 
48 летНовая Зеландия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
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