Изменить настройку виджета Вордпресс

Необходимо создать скрипт, способный автоматически заменять существующие flash-файлы (*.flv) на существующие видео-файлы (*.mpeg4). flv-файлы находятся на сервере. Их необходимо заменить на mpeg4-файлы (около 210 Гб). Некоторые файлы имеют не типичные названия ("_800.flv"). Желающие должны предоставить свои ...
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Виджет "Свежие записи" нужно настроить так, чтобы он наоборот, выводил не последние, а первые записи. Так как он неправильно работает из-за плагина "postMash", т.е. при активном плагине "postMash", выводит первые, а не последние записи.
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