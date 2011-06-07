Перенос сайта на Amiro CMS

Здравствуйте!

Требуется перенести сайт http://www.elesta1.ru/ на Amiro CMS "Корпоративный"

Небольшое ТЗ: (Что нужно реализовать)

1. Модуль "Косультации, вопросы и ответы, а также консультации в режиме "онлайн-консультации"

2. RSS в новостях (есть в базовом функционале / подключить настроить вывод)

3. Форум (Настройка)

4. Возможность добавлять Карты Гугл, Яндекс и т.д.

5. Изменить дизайн: вместо трех флэшек сделать пять:

- Юридические услуги,

- Инвестиции в недвижимость,

- Безопасность бизнеса

- Риэлторские услуги

- Квартиры

6. Объявления ("Продажа готового бизнеса")

Пример сайтов:

http://www.proday-biznes.ru/

http://www.vashafirma.ru/

7. Усовершенствовать рассылку объявлений;

8. Модуль SMS уведомления;

9. Модуль Рекламные компании для размещения всех видов рекламы на сайте недвижимости: баннеров, ссылок, контекстной рекламы Google, Yahoo, MSN и т. д.

Просьба оставлять стоимость и срок, без этого не рассматриваю.

С уважением, Денис.