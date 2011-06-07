Сделать парсер. Интернет магазин

Первый вариант : Необходимо написать парсер. Парсер должен брать информацию с системы 1 C

Или же второй вариант: есть Интернет магазин http://gloria.com.ua , в нем есть прайс на php. Необходимо сделать привязку этого прайса к gloria-group.com.ua (Движок магенто - magentocommerce.com).

Посмотреть этот прайс на php Вы можете тут:

http://gloria.com.ua/store/catalog.php

Логин : 21vek

Пароль: 111111

По всем вопросам пишите:

I C Q : 366 - 892 - 443

Skype: mihail-consulting

Предлагайте реальные цены, в ценах разбираюсь