Видоизменить форму обратной связи

Исполнителя выберу сразу. Работа срочная, приступить нужно сразу, сделать в течение 2х часов ...

Стоимость пожалуйста реальную называйте ( не загибайте ) ... Человеку, который в теме работы не много ...

Файл формы обратной связи в аттаче ( лучше смотреть через Notepad++ )

Работающий вариант http://shikarus.ru/kupi-shikarus.php?a=form

Что нужно:

поля

Хотите записаться на просмотр машины:

Интересует модель:

Удобнее посмотреть по адресу:

приходят не заполнеными

- нужно чтобы они приходили заполнеными если их заполнили ( они по умоолчанию не обязательные )

дополнительно, если очень шарите

если письмо не доставилось нам - то отправителу отправить сообщение, что недоставлось письмо его, а если доставилось - написать, что доставилось ...