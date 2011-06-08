Доработки модуля к Джумла

$30
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки232 просмотра
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Необходимо доработать существующий или написать с нуля модуль проведения семинаров под ТЗ (исполнителю), для Joomla 1.5. Для связи icq 20пять317214

13 лет назад
Alexus3
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
5 отзывов
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