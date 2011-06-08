Флеш заставка на сайт и графический калькулятор

Веб-программированиеЗакрыт10 заявок205 просмотров
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Необходимо сделать флэш заставкуу на сайт и графический калькулятор стоимости продукции с элементами флэш. Описание того и другого во вложении. Просьба указать в ответе стоимость и сроки реализации. Жду ваших предложений/

13 лет назад
RaboTnik77
Екатерина 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад