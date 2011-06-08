Сделать календарь на Joomla, компонент ZOO

Есть готовый на 95% интернет магазин, однако необходимо произвести мелкие работы. Нужно: убрать рамки с некоторых рубрик , траекторию происхождения несколькиих рубрик, заменить некоторые кнопки, настроить,доработать модули оформления заказа и оплаты. Ну и залить это все на ...