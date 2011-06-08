Сделать календарь на Joomla, компонент ZOO

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка145 просмотров
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Сайт:

test.ms-nsk.com

Страница

http://test.ms-nsk.com/index.php?option=com_zoo&view=category&Itemid=71

Компонент ZOO

Календарь должен показывать опубликованные даты и при нажатие сортировать их

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Joomla
13 лет назад
lansib
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад