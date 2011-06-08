Каталог на К2 + поиск (Joomla)

Веб-программированиеЗакрытнет заявок129 просмотров
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Необходимо сделать каталог с сортировкой

Страница

http://test.ms-nsk.com/index.php?option=com_zoo&view=frontpage&Itemid=74#

Предполагаемое решение K2 + Посик

http://joomfans.com/blogs/filtracziya-poiska-v-k2.html

Критерии выбора специалиста:

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- опыт работы

Joomla
13 лет назад
lansib
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад