Каталог на К2 + поиск (Joomla)

Необходимо доработать существующий или написать с нуля модуль проведения семинаров под ТЗ (исполнителю), для Joomla 1.5. Для связи icq 20пять317214
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать каталог с сортировкой
Страница
http://test.ms-nsk.com/index.php?option=com_zoo&view=frontpage&Itemid=74#
Предполагаемое решение K2 + Посик
http://joomfans.com/blogs/filtracziya-poiska-v-k2.html
Критерии выбора специалиста:
- сроки
- стоимость
- опыт работы
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