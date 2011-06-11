Скрипт "линии"

Хочу создать БК, но нет возможности содержать штат экспертов. Побродя в сети нашел много сайтов которые используют не свои линии. Возможно ли создание скрипта который будет использовать чужии лини под мою "кассу"?

Кто работал\работает в этой сфере подскажите какие варианты существуют. Вот ссылка на линии https://www.olimpkz.com/index.php

Предложите варианты.