Каталог на джумле

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок175 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Лёгкий каталог на джумле. Дизайн мой.

Пишите примерные сроки и цены.

Подробности будем обсуждать лично с каждым.

13 лет назад
WiseTranslator
Юрий 
55 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва