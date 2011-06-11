Система регистрации ящиков на своих доменах

Требуется написать систему, которая позволяет регистрировать ящики вида *************@company_name.com или любые другие на наших доменах в автоматическом режиме.

Зайдя на сайт с этой системой, посетитель может зарегистрироваться. Затем, войдя в панель управления, может пополнить баланс или зарегистрировать почтовый ящик, если его баланс позволяет сделать это (ставка регулируется в админке).

Пополнение можно реализовать на популярной электронной валюте – например, ВебМани или ЛибертиРезерв.

Сама реализация регистрации почтовых ящиков – на ваше усмотрение. Это может быть как создание почтовых ящиков через панель управления хостинга (?) и прием почты на свой сервер, так и создание, как сказать, вроде "алиасов", когда почта отправляется на *************@company_name.com, а приходит на "привязанный" к нему ящик на бесплатной почте – Яндекс\Рамблер или какой-то другой (второй способ предпочительней, если можно это сделать).

В приложенном файле выкладываю интерфейсы такой РАБОЧЕЙ системы, чтобы было проще понимать, что нужно и облегчить разработку (используйте этот же интерфейс, красота не нужна, нужна функциональность).

Также нужна простейшая админка к этой системе, где можно видеть пользователей, историю их пополнения баланса, ящики, которые они регистрировали, возможность изменять стоимость одной регистрации, курс введенных электронных денег к внутрисистемной "валюте" (1:1 или 1:5 и т.д.), возможность "дарить" всем пользователям на баланс определенную сумму внутренних денег, а также возможность добавлять новые домены для регистрации ящиков.

Если возникнут вопросы – смело пишите в личку, в комментарии или мне на почту: [email protected], отвечу всем.