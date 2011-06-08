Есть архив с флешем http://www.comforta.com.ua/test/AC_Active_Product_Demo_4_web.rar Необходимо сделать такую же флешку на русском языке, либо поправить эту. Если переделывать: Я декомпилировал, но как шрифт добавить - незнаю. После добавления шрифта нужно поменять текст на тот, что я дам. И заменить ...
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Добрый день.
нужно написать систему голосования, небольшой бриф ниже. и огромная прозьба отвечать в проекте или личку.
В заявке пожалуйста указывайте стоимость работ
Система голосования управляется с сервера клиента, но непосредственно вывод вопросов и вывод результатов возможен на сторонних сайтах. В системе должна быть реализована защита от накруток, и блокирование повторного голосование в том числе и по IP.
1. админка.
Администратор должен иметь возможность,
1 добавлять и удалять вопросы,
2 влиять на рейтинг, тоесть иметь возможность подкрутить один из пунктов или несколько,
3 иметь возможность банить сайты разместившие у себя счётчик голосования
4 должна вестись статистика по сайтам которые разместили у себя счётчик
5 общая статистика по голосованию
6 авторизация админа
2. клиентская часть
клиентская часть размещается на сторонних ресурсах с помощью промо кода, посетитель стороннего сайта должен иметь возможность проголосовать за 1 из пунктов 1 раз, должна быть защита от накрутки и повторного голосования. Данные по голосованию передаются на сервер клиента, на информер возврашается общая статистика голосования после того как посетитель проголосовал.
e-mail: [email protected]
skype: belartdes.com
icq: 335 466 667
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