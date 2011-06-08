Добрый день.

нужно написать систему голосования, небольшой бриф ниже. и огромная прозьба отвечать в проекте или личку.

В заявке пожалуйста указывайте стоимость работ

Система голосования управляется с сервера клиента, но непосредственно вывод вопросов и вывод результатов возможен на сторонних сайтах. В системе должна быть реализована защита от накруток, и блокирование повторного голосование в том числе и по IP.

1. админка.

Администратор должен иметь возможность,

1 добавлять и удалять вопросы,

2 влиять на рейтинг, тоесть иметь возможность подкрутить один из пунктов или несколько,

3 иметь возможность банить сайты разместившие у себя счётчик голосования

4 должна вестись статистика по сайтам которые разместили у себя счётчик

5 общая статистика по голосованию

6 авторизация админа

2. клиентская часть

клиентская часть размещается на сторонних ресурсах с помощью промо кода, посетитель стороннего сайта должен иметь возможность проголосовать за 1 из пунктов 1 раз, должна быть защита от накрутки и повторного голосования. Данные по голосованию передаются на сервер клиента, на информер возврашается общая статистика голосования после того как посетитель проголосовал.

e-mail: [email protected]

skype: belartdes.com

icq: 335 466 667