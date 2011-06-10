Перенести wordpress с одного домена на другой.

Веб-программированиеЗавершен5 заявок173 просмотра
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Перенести wordpress с одного домена на другой.

WordPress
13 лет назад
anatlys
48 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
POLSKOY
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$15
1 день
Александр отлично справился с задачей, на 150% я бы сказал. Т.к. в ходе выкладки на сервер возникла непредвиденная проблема с настройками апача, которые с помощью Александра были решены. Рекомендую как высококлассного специалиста. Александр, спасибо большое за работу!
Анатолий лояльный и порядочный заказчик, было приятно с ним работать. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
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