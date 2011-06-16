Подготовить парсер для обработки сайта

Парсер должен запускаться под windows. Рабочий модуль - *.exe файл.

Функционал:

1) Сканировать разделы.

2) На основе проведенного сканирования формировать Excel-файл с определенными столбцами.

3) Сравнивать с результатами предыдущего сканирования, если таковое проводилось.

Новые позиции выделять жирным, или формировать отдельный .excel файл только с ними.

4) При сканировании скачивать фото к каждой позиции, и класть их в папку (отдельную по каждой позиции), имя и относительный путь к которой должен быть в указан эксель-файле в отдельном столбце.

Настройки структуры необходимо вывести в меню парсера, чтобы можно было составлять шаблон структуры (менять последовательность “Марка\Тип\Год\Идентификатор позиции”, или же просто оставлять один Идентификатор позиции).

По окончании работ предоставить исходный код и .exe

подробнее: https://docs.google.com/document/pub?id=1K_e9vqANd2bsqFFip7DieO1r-FnjR8msoIRs0T0Wmns