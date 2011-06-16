Подготовить парсер для обработки сайта

Есть архив с флешем http://www.comforta.com.ua/test/AC_Active_Product_Demo_4_web.rar Необходимо сделать такую же флешку на русском языке, либо поправить эту. Если переделывать: Я декомпилировал, но как шрифт добавить - незнаю. После добавления шрифта нужно поменять текст на тот, что я дам. И заменить ...
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Парсер должен запускаться под windows. Рабочий модуль - *.exe файл.
Функционал:
1) Сканировать разделы.
2) На основе проведенного сканирования формировать Excel-файл с определенными столбцами.
3) Сравнивать с результатами предыдущего сканирования, если таковое проводилось.
Новые позиции выделять жирным, или формировать отдельный .excel файл только с ними.
4) При сканировании скачивать фото к каждой позиции, и класть их в папку (отдельную по каждой позиции), имя и относительный путь к которой должен быть в указан эксель-файле в отдельном столбце.
Настройки структуры необходимо вывести в меню парсера, чтобы можно было составлять шаблон структуры (менять последовательность “Марка\Тип\Год\Идентификатор позиции”, или же просто оставлять один Идентификатор позиции).
По окончании работ предоставить исходный код и .exe
подробнее: https://docs.google.com/document/pub?id=1K_e9vqANd2bsqFFip7DieO1r-FnjR8msoIRs0T0Wmns
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