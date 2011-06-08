Список html сделать в 1 строчку.

При добавлении материала в каталог, если поставить галочку "новинка", то ничего не происходит в итоге. а должно по идее как то на сайте обозначатся, что это новинка, как я понимаю.. помогите. цену пишите
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть список городов в html формате.
Выглядит он примерно так:
И так далее.
Надо как-то сделать так, чтобы весь этот список из 50 городов убирался в 1 строчку хтмл кода (при выводе страницы) Длиной - ну до 20 символов с пробелами (примерно).
Сайт на неткате.
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