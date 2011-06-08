Список html сделать в 1 строчку.

$10
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка196 просмотров
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Есть список городов в html формате.

Выглядит он примерно так:

И так далее.

Надо как-то сделать так, чтобы весь этот список из 50 городов убирался в 1 строчку хтмл кода (при выводе страницы) Длиной - ну до 20 символов с пробелами (примерно).

Сайт на неткате.

HTML
13 лет назад
74delo
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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