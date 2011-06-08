Проблема с Netcat

Есть архив с флешем http://www.comforta.com.ua/test/AC_Active_Product_Demo_4_web.rar Необходимо сделать такую же флешку на русском языке, либо поправить эту. Если переделывать: Я декомпилировал, но как шрифт добавить - незнаю. После добавления шрифта нужно поменять текст на тот, что я дам. И заменить ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
При добавлении материала в каталог, если поставить галочку "новинка", то ничего не происходит в итоге. а должно по идее как то на сайте обозначатся, что это новинка, как я понимаю..
помогите.
цену пишите
- Похожие заказы
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
Сайт www.stern.ru Сайт на битриксе. Нужно сделать несколько дополнительных разделов: Разделы в кабинете арендаторов (названия разделов рабочие пока) 1. БП ШТЕРН Эстейт • Новости БП (размещает арендодатель) • Доска объявлений (это объявления, которые дают наши арендаторы, не бесконтрольно, то есть на странице ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Перенести wordpress с одного домена на другой.Завершен13 лет назад
Парсер должен запускаться под windows. Рабочий модуль - *.exe файл. Функционал: 1) Сканировать разделы. 2) На основе проведенного сканирования формировать Excel-файл с определенными столбцами. 3) Сравнивать с результатами предыдущего сканирования, если таковое проводилось. Новые позиции выделять жирным, или ...Завершен13 лет назад
Добрый день. нужно написать систему голосования, небольшой бриф ниже. и огромная прозьба отвечать в проекте или личку. В заявке пожалуйста указывайте стоимость работ Система голосования управляется с сервера клиента, но непосредственно ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно настроить блог на blogspot. http://technology-new1.blogspot.com/ Необходимо сделать урезку статей, чтобы видны были только заголовки и анонс. Необходимо также продумать вариант всплывающего окна для рекламы рассылки. Ну и еще несколько моментовВеб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Приветствую! Есть игровой портал flazm.com. Требуется перекомпановать страницу игры и добавить еще одну промежуточную страницу со скриншотами игры (макеты есть).Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Сразу скажу что тут понадобится больше программирования чем знание просто установки плагинов вордпрес. есть два идентичных сайта на вордпрес. Один из них обновили из админки, но оказалось что он был неправильно запрограммирован (лезли в код самого ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуются изменения. Подробности - в skype.Завершен13 лет назад
Требуется разработать бокс выборки ( поиска) по дополнительным параметрам для vamshop . Ограничение по группе ,все подгруппы в выборке(поиске) участвую. 4 условия выборки(поиска) данные берутся из дополнительных полей. Выпадающее меню для каждого поля.Если не выбрано то все. Кнопка выбрать. Более ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад