Проблема с Netcat

Веб-программированиеЗакрытнет заявок88 просмотров
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При добавлении материала в каталог, если поставить галочку "новинка", то ничего не происходит в итоге. а должно по идее как то на сайте обозначатся, что это новинка, как я понимаю..

помогите.

цену пишите

13 лет назад
profidiz
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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