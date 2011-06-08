Нужна доработка виртумарта. После предыдущего разработчика вылезли баги, которые нужно поправить:

- при обновлении страницы заказа сумма заказа добавляется

- разное отображение в разных браузерах (в ие9 к примеру не видно списка товаров - см. скриншот). Есть подозрение, что список товаров отображается только для тех кто залогинен в админке, хотя в настройках указано, что покупка без регистрации...

По оплате:

- оплата в рублях

- по факту (можно поэтапно, но без предоплаты)

- возможные способы оплаты – Яндекс.Деньги, Вебмани, Киви кошелек.