Требуется сделать модуль по сути а не сайт)) его смысл: есть 3 прайса в екселе 1. каталог запчастей оригинальных 2. каталог того что есть на складе сейчас 3. каталог неоригинальных запчастей. на сайте есть поиск по коду запчасти (это не ...
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Нужна доработка виртумарта. После предыдущего разработчика вылезли баги, которые нужно поправить:
- при обновлении страницы заказа сумма заказа добавляется
- разное отображение в разных браузерах (в ие9 к примеру не видно списка товаров - см. скриншот). Есть подозрение, что список товаров отображается только для тех кто залогинен в админке, хотя в настройках указано, что покупка без регистрации...
По оплате:
- оплата в рублях
- по факту (можно поэтапно, но без предоплаты)
- возможные способы оплаты – Яндекс.Деньги, Вебмани, Киви кошелек.
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