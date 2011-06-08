Восстановить работоспособность сайта

Больше года назад с Зенона была сделана копия папки www (не бэкап, а именно копия) и backup базы MySQL. Нужно "поднять" сайт на новом хостинге (возможно, на том же Зеноне) и протестировать на работоспособность.

up/ Как выяснилось:

- CMS Joomla

- в архиве сохранился java-вредоносный код. Его нужно вычистить.

- похоже, архив неполный.