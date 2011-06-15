"Оживить" шапку на сайте (Flash)

Веб-программированиеЗавершен17 заявок348 просмотров
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Есть шапка сайта, нужно её "оживить" флешем.

Как минимум:

1. Движение лучей солнца на логотипе

2. Движение волн

3. Движения кораблика

4. Движение водопада

Можно предложить свои интересные идеи.

Исходник: PSD со слоями. Выход: Fla, swf.

Предлагайте стоимость работы, сроки и нужна ли предоплата.

И пусть победит лучший :-)

13 лет назад
ishubin
Игорь 
46 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
proIT
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 дня назад
13 лет назад
$30
2 дня
Виталий хорошо сделал flash анимацию, учел все пожелания и добавил свои предложения.
Сотрудничеством доволен на все 100. Четкая постановка задачи, быстрая оплата. Однозначно +. Обращайтесь!
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