Перевести сайт на Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки155 просмотров

Перевести сайт aeper.ru на Joomla последней версии, установить последний VirtueMart, и подготовить из существующего прайса шаблон для выгрузки в каталог VirtueMart

Пост оплата Яндекс деньгами, на пластиковую карту (если вы в России) или нал (если вы в Москве)

Писать обязательно стоимость и срок.

Joomla
14 лет назад
alix
41 год
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Arctos
Михаил 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$100
2 дня
Все ровно и в срок, без лишних вопросов, рекомендую!
Отличный заказчик, мои рекоммендации! Оперативность, честность.

Заявки фрилансеров

Arctos
Михаил 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад