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Перепрограммирование
И так мне нужен программист который сможет перенастроить программу букмекерской конторы под меня.
Чтобы от них приходили LIVE ставки и линии.
Отчёт для кассира и всё такое.
Программа просит пароль и логин.
Сделать так,чтобы я сам мог сам себе регистрировать логины и пароли для открытия программы.
Но ,чотбы у меня не было зависимости от это букмекерской компании.
Один словом, переделать программу аакуратно.
Я сам не очень в таких делах ... Но и мне сумму читать не стоит.
Определённую цену и срок выполнения работы.
Я с вами связываю из города Баку.
После выполнения программы и только после того как покажете мне сделанную работу.
Я смогу перевести вам деньги наличными через WesternUnion или же могу приехать в ваш город и лично с вами встретиться !
Писать только по теме... и только по делу !
Дам вам ссылку на программу которую нужно переделать:
http://zbet.ru/soft/pppinstall.exe
Сайт букмекерской конторы:
Для связи:
Отправьте смс на номер +994504755541 .в тексте укажите ваш ваш номер мобильного с кодом страны и города или же оператора.
Далее укажите ваше имя и ваш город.
ICQ:566999979
E-Mail:[email protected]
Всё жду ваших предложений.
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