Перепрограммирование

И так мне нужен программист который сможет перенастроить программу букмекерской конторы под меня.

Чтобы от них приходили LIVE ставки и линии.

Отчёт для кассира и всё такое.

Программа просит пароль и логин.

Сделать так,чтобы я сам мог сам себе регистрировать логины и пароли для открытия программы.

Но ,чотбы у меня не было зависимости от это букмекерской компании.

Один словом, переделать программу аакуратно.

Я сам не очень в таких делах ... Но и мне сумму читать не стоит.

Определённую цену и срок выполнения работы.

Я с вами связываю из города Баку.

После выполнения программы и только после того как покажете мне сделанную работу.

Я смогу перевести вам деньги наличными через WesternUnion или же могу приехать в ваш город и лично с вами встретиться !

Писать только по теме... и только по делу !

Дам вам ссылку на программу которую нужно переделать:

http://zbet.ru/soft/pppinstall.exe

Сайт букмекерской конторы:

Zenitbet.com

Для связи:

Отправьте смс на номер +994504755541 .в тексте укажите ваш ваш номер мобильного с кодом страны и города или же оператора.

Далее укажите ваше имя и ваш город.

ICQ:566999979

E-Mail:[email protected]

Всё жду ваших предложений.